Brand in verzorgingstehuis Tilburg, twee kamers ontruimd

Licht op groen voor opvang 150 asielzoe­kers voormalige versla­vings­kli­niek in Oirschot

OIRSCHOT - Het rioolprobleem is verholpen, er zijn herstelwerkzaamheden gedaan en de veiligheid van de nieuwe bewoners én de omgeving is geregeld. De voormalige verslavingskliniek Rodersana aan de Oerlesedijk in Oirschot wordt eindelijk in gebruik genomen als opvanglocatie voor 150 asielzoekers. Die zitten nu nog in overvolle locaties als Ter Apel. Omwonenden zijn donderdagavond ingelicht.

21 april