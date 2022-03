Brand in woning aan de Spoorlaan in Tilburg

Man die stiefdoch­ter misbruikte vrijgespro­ken van ontucht met haar zusje

BREDA\TILBURG – Een 57-jarige Tilburger is dinsdag vrijgesproken van seksueel misbruik van zijn zevenjarige stiefdochter. Eerder werd hij al veroordeeld voor het misbruiken van haar zus en nicht. Dat gebeurde tussen 2014 en 2018 toen de man in Waalwijk woonde. Hij ontkent stellig dat hij ook aan zijn jongste stiefdochter zou hebben gezeten. Volgens de rechtbank in Breda is er behalve de verklaring van het meisje geen ander bewijs.

1 maart