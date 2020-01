Brand in woning boven Karaokebar Tilburg, hond naar buiten gebracht

Enge grote grazers?: ‘Ook een roodbonte koe beschermt haar kalf’

7 januari Na het incident met de tauros-stier in de Maashorst in Oss, waar een wandelaar op de hoorns werd genomen, zijn de grote grazers weer een hot item. Ook in de regio Tilburg/Langstraat staan op diverse plekken oerrunderen te grazen. Hoe licht ontvlambaar is hun karakter?