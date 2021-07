Brand in woon-zorgcentrum Tilburg: één persoon naar ziekenhuis, meerdere bewoners geëvacueerd

Van slagers­vrouw tot spermakoe­rier: Ricky van Dongen rijdt al 25 jaar door Brabant

16:38 BERKEL-ENSCHOT - Ricky van Dongen (71) uit Berkel-Enschot is zzp’er. Drie dagen per week rijdt ze door heel Nederland als koerier. Op zich niet ongebruikelijk. Haar vracht is dat wel: varkenssperma.