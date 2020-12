Brand op industrieterrein in Reusel, geen gewonden

Wegrennen voor de politie met een tas BMW-onderdelen? ‘Ik was gewoon aan het joggen’

21 december TILBURG/BREDA - Een boodschappentas vol dure gestolen BMW-onderdelen zit zorgvuldig verstopt in een vossenhol, ergens in de bossen bij Tilburg. Als de politie een merkteken in die tas plaatst en ziet dat die een dag later om elf uur 's avonds in beweging komt, is het de rennende S. (22) die wordt aangehouden. ,,Ik had niets met die spullen te maken. Ik was gewoon aan het joggen.”