Brandbrief over homogeweld in azc’s; kokend water over vrouw in azc Gilze

DEN HAAG - Er moet nu echt iets worden gedaan aan geweld tegen homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders in de Nederlandse asielzoekerscentra. Velen voelden zich er onveilig. In azc Gilze is onlangs een vrouw met kokend water overgoten .

Stichting LGBT Asylum Support zegt sinds begin juni al meer dan zestig meldingen over geweld te hebben gekregen. Extreem veel, vindt de stichting, die er vrijdag een brandbrief over stuurt naar staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid). Een woordvoerder bevestigt berichtgeving erover in Trouw.

In een azc in Gilze zijn onlangs twee mensen uit Nigeria opgepakt vanwege de zware mishandeling van twee vrouwen die een relatie met elkaar hebben. Een van de vrouwen werd met kokend water overgoten. Volgens LGBT Asylum, die zich inzet voor LHBTI+-asielzoekers, lag de aanleiding in de geaardheid van het stel. Ook wordt in azc’s vaak agressief gereageerd op de regenboogvlag die mensen ophangen en worden homo’s en transgenders geregeld gepest.

De stichting pleit al jaren voor aparte woonunits, vooral voor transgenders. Die voelen zich veiliger met elkaar in een groep, zo zou blijken. Begin dit jaar ging er ook al een rapport over 31 eerdere incidenten naar de Tweede Kamer. De angst bij het overgrote deel van LHBTI-asielzoekers is heel groot, stelt de stichting.

Een structurele beleidswijziging in de opvang is nu dringend nodig, staat in de brandbrief. In elk azc moet verplicht een aparte unit komen, en ook is een compleet azc voor LHBTI-asielzoekers nodig. Bovendien moet er meer voorlichting komen over de rechten en plichten die gelden in de Nederlandse samenleving, en moet breed worden verspreid dat discriminatie van en geweld tegen LHBTI-asielzoekers ontoelaatbaar is.