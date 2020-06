Brandje bovenste verdieping stadskantoor Tilburg snel geblust

Video Winkeleige­naar Jasper Toemen gaat in onderbroek ramkrakers achterna: 'Ik heb ze een paar flinke schoppen gegeven’

8:48 OISTERWIJK - Op Toemen Modelsport aan de Dorpsstraat in Oisterwijk is in de nacht van woensdag op donderdag een ramkraak gepleegd. De eigenaar van de winkel heeft de daders eigenhandig proberen weg te jagen, zo is te zien op beelden die een overbuurman maakte. Twee mannen zijn vervolgens op de vlucht geslagen, met een buit ter waarde van 20.000 euro.