Brandje in geparkeerde auto zonder kentekenplaten in Tilburg

Leegloop bij Tilburgs Byzantijns Koor. Onmin over nieuwe, modernere koers. Volgend jaar weer concert

15:34 TILBURG - Het Tilburgs Byzantijns Koor zal dit jaar, het jubileumjaar, geen concerten meer geven. Het koor bestaat 75 jaar en is het oudste Byzantijns koor van Nederland. In korte tijd verloor het Tilburgs koor dertien zangers. Er zijn 22 leden over. Een van de redenen van deze leegloop is de koerswijziging. Daar konden de vertrokken zangers zich niet in vinden.