Brandmelding in palletfabriek op industrieterrein Dongen blijkt storing in centrale

Eikenpro­ces­sie­rups vormt groot gevaar voor honden en daar weet dit baasje alles van: ‘Ik dacht dat ik Ouzo kwijt was’

14:33 TILBURG - Eikenprocessierupsen lijken dit jaar een groter gevaar voor honden dan ooit. De beestjes zitten minder in bomen en kruipen via het onkruid uit de grond omhoog. Precies op de plek waar honden graag snuffelen. De insecten kunnen allergische reacties opwekken, of erger nog: fataal zijn. Bij Lotte Rube kwam het niet zover, maar ze spoedde wel met gierende banden naar de dierenarts toen bleek dat haar hond Ouzo in contact was gekomen met de processierups.