Brandveiligheid niet in orde bij palletbedrijf Dongen

Overigens stelde de Raad van State de gemeente Dongen woensdag in hoger beroep in het gelijk. Die kwam eerder op tegen een uitspraak van de Bredase bestuursrechter die een dwangsom van maximaal 250.000 euro tegen het palletbedrijf vernietigde. Maar dat betekent niet dat de dwangsommeter voor het bedrijf gaat tikken.

De gemeente moet zich opnieuw buigen over de bezwaren van het palletbedrijf. Die vocht eerder de dwangsom aan omdat het meende meer dan voldoende maatregelen te hebben genomen om brandoverslag te voorkomen. Zo eiste de gemeente na advies van de brandweer meer maatregelen in de opslaghal om brandoverslag naar het naastgelegen bedrijf Chris Vermeer te voorkomen.

Dongen en de brandweer eisten een extra scheidingswal in de opslaghal en het vrijhouden van een brede strook in de hal. Daar mogen geen houten pallets worden opgestapeld. Buurbedrijf Vermeer heeft na overleg met het palletbedrijf extra brandwerende maatregelen aan het eigen gebouw genomen. 1.000 liter per uur zou voldoende zijn. Het enige probleem is dat die maatregelen niet contractueel waren vastgelegd, zodat een eventuele opvolger de boel weer kan verbouwen en brandonveiliger maken. De gemeente meent dat er onvoldoende bluswater beschikbaar is. De brandweer eist een opwaardering van twee brandwaterputten nabij het bedrijf. Die hebben nu een capaciteit van 1.000 liter en dat moet minimaal 120 kuub per uur worden.