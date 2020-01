Brandweer: aanzienlijk meer incidenten in midden en noorden van Brabant tijdens jaarwisseling

Tijdens de jaarwisseling had de brandweer te maken met aanzienlijk meer incidenten dan vorig jaar. In Midden- en West-Brabant steeg het aantal uitrukken met 45 procent naar 224 gevallen. Het is het hoogste aantal in de afgelopen vijf jaar. In heel Brabant kwam de brandweer deze jaarwisseling 422 keer in actie, tegenover 353 een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van Brandweer Nederland.

In Zuid-Oost Brabant daalde het aantal incidenten juist. Moest de brandweer daar vorig jaar nog 117 keer uitrukken, dit jaar was dat 108 keer. In Brabant-Noord kwam de brandweer iets vaker in actie dan bij de vorige jaarwisseling. Het aantal uitrukken bleef dit jaar steken op negentig.

De meldingen voor de brandweer in Midden- en West-Brabant kwamen vooral uit de grote steden: Tilburg, Breda, Roosendaal en Bergen op Zoom. Het waren vooral kleine brandjes die geblust moesten worden. In Veen had de brandweer het druk met de traditionele autobranden.

Vier honden kwamen om

In de regio Tilburg moest de brandweer ook meerdere malen uitrukken. Op Oudjaarsavond was er een brand bij een woning aan de Alpenlaan. Vier honden in het huis kwamen om. De bewoners waren niet thuis op het moment dat de brand uitbrak. Op Nieuwsjaarsdag is nog onderzoek gedaan naar de oorzaak.

Aan de Koningsvaren in Oisterwijk ging een berging in vlammen op. De eigenaar denkt dat vuurwerk de brand heeft veroorzaakt.

In de Tilburgse Reeshof werden twee kledingcontainers in brand gestoken. De brandweer was dinsdagavond ook drie uur in touw met het blussen van een grote hoop sloophout en afval in Hulten.