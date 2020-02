Brandweer haalt net op tijd zes gasflessen uit brandende schuur in Kaatsheuvel

Broers verzoenen zich na bloedbad in Rielse woonwijk: justitie blijft bij poging tot doodslag

17:10 BREDA - ,,Laat me met rust!”, riep een man uit Riel naar zijn broer. ,,Nee, laat míj met rust”, antwoordde die. Dat het in de woning aan de Vonderwei in Riel uitliep op een bloedbad van jewelste lijkt door die twee zinnen een wonder.