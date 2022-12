Brandweer haalt slachtoffer uit drijfzand in Lage Mierde

met video Auto rijdt achteruit tegen woning in Kaatsheu­vel: veel schade aan huis en voertuig en lantaarn­paal omver

KAATSHEUVEL - Op de Leemvaert in Kaatsheuvel is woensdagavond een auto achteruit tegen een woning aan gereden. Het huis en de auto zijn zwaar beschadigd. Een lantaarnpaal is omver gereden.

21 december