Brandweer heeft het druk in 'relatief rustige’ nieuwjaarsnacht in Midden-Brabant

TILBURG - De brandweer in Midden- en West-Brabant heeft een drukke jaarwisseling achter de rug. Ze moest 224 keer uitrukken vooral voor kleinere branden. Vorig jaar hoefde ze minder vaker in actie te komen, toen 155 keer werd uitgerukt.

Toch spreekt de brandweer net als de politie van een relatief rustig verloop van de jaarwisseling. De meeste meldingen voor de brandweer kwamen uit de vier grote gemeenten in de regio: Tilburg, Breda, Roosendaal en Bergen op Zoom. Er waren de nodige autobranden en vernielingen.

Bij één incident kreeg de brandweer te maken met agressie, maar over het algemeen is de brandweer tevreden over het verloop van oud en nieuw.

Vier honden kwamen om

In de regio Tilburg moest de brandweer ook meerdere malen uitrukken. Op Oudjaarsavond was er een brand bij een woning aan de Alpenlaan. Vier honden in het huis kwamen om. De bewoners waren niet thuis op het moment dat de brand uitbrak. Op Nieuwsjaarsdag is nog onderzoek gedaan naar de oorzaak. In Dongen lukte het wel om huisdieren uit een brandende woning te halen, maar de twee katten en het konijn overleden buiten aan de verwondingen.

Aan de Koningsvaren in Oisterwijk ging een berging in vlammen op. De eigenaar denkt dat vuurwerk de brand heeft veroorzaakt.

In de Tilburgse Reeshof werden twee kledingcontainers in brand gestoken. De brandweer was dinsdagavond ook drie uur in touw met het blussen van een grote hoop sloophout en afval in Hulten.