Brandweer helpt vastzittende hond uit benarde situatie bij uitkijktoren in Tilburg

Scootter­rij­der (20) onder invloed en zonder rijbewijs aangehou­den, vlucht weg bij aanhouding

TILBURG - Een 20-jarige man in Tilburg sloeg zaterdagavond op de vlucht nadat hij was aangehouden omdat hij zich niet kon identificeren, geen rijbewijs bij zich had en een mes bij zich droeg. Een test op het bureau wees later uit dat de verdachte onder invloed was. Dat meldt de politie.

10:41