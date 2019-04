Brandweer legt met man en macht ‘stoplijn’ aan voor camping bij bosbrand Hooge Mierde: brand meester

Even was er bij de hulpdiensten vrees voor uitbreiding naar de camping. Maar op het recreatiepark zelf maakten ze zich niet erg druk. Volgens medewerker Henk Bazelmans was er van de brand weinig te merken. ,,Het is hier zo'n 1.200 meter verderop en ik zie geen rook‘’, zegt hij telefonisch. Wel heeft hij een belletje van de brandweer gehad. ,,We hebben afgesproken dat ze opnieuw bellen als de camping ontruimd moet worden.‘’ Er verblijven op dit moment zo'n 200 tot 250 gasten, voornamelijk arbeidsmigranten.



Omdat de brand in het gebied vlakbij de grens woedde, werd er een actiecentrum op het hoofdkantoor van de brandweer in Eindhoven ingericht. Toen het nodig was om nog groter op te schalen, onder meer met België, kon dat van daaruit gemakkelijk worden gecoördineerd.