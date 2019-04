Brandweer schaalt groot op bij nieuwe natuurbrand bij Hooge Mierde, mogelijk gevaar voor gasten recreatiepark Zwartven

Ouders eisen in petitie verkeers­maat­re­ge­len rond basis­school Pendula ‘om ongelukken te voorkomen’

16:48 TILBURG - De Tilburgse basisschool Pendula is het zat, de verkeerssituatie in de St. Josephstraat is te gevaarlijk. Auto's rijden veel te hard en leerlingen van De Nieuwste School fietsen over de stoep, het zal volgens directeur Jan-Piet Kruijs niet lang duren voordat er ongelukken gebeuren.