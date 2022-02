Brandweer slijpt poort open om brandende bouwkeet te blussen in Rijen

Evenemen­ten­lo­ca­tie Wagenmake­rij in de Spoorzone per direct dicht: ‘Grote veiligheidsrisico’s’

TILBURG - De Tilburgse evenementenlocatie de Wagenmakerij in de Spoorzone is per direct gesloten, omdat er delen van het dak naar beneden kunnen komen en vanwege elektrocutie-gevaar. Tijdens een veiligheidsonderzoek in de hal werden grote veiligheidsrisico’s geconstateerd. Dat liet de gemeente vrijdag weten in een brief aan de raad.

11 februari