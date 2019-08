Brandweer smoort beginnende bosbrand in Tilburg in de kiem

Hoge onderschei­ding voor Piet Duffhues

13:21 BOXTEL/TILBURG - Vanwege zijn grote verdiensten voor de Orde van de paters Assumptionisten in Boxtel, is emeritus professor Piet Duffhues (78) in Tilburg onderscheiden met de hoge pauselijke onderscheiding Ridder in de Orde van Sint Sylvester.