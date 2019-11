Brandweerlieden Van Venrooij en Van den Breekel in Oisterwijk onderscheiden

Pareltjes uit het Willem II-ar­chief: over spijkers, Dick Advocaat en het zweet van de keeper

16:01 TILBURG - Ooit was voetbal nieuw in Tilburg. Maar hoe speel je dat spelletje dan? Dit weten we dankzij het allereerste spelregelboekje van Willem II. Het is een van de pareltjes uit het Willem II-archief dat nu voor iedereen toegankelijk is.