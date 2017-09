Bredaseweg Tilburg dicht voor reconstructie fataal ongeluk

Hoe een vliegtuigcrash uit WOII tot kunst in de kapel van Huize Assisië leidt

8:09 BIEZENMORTEL - 'I'll be seeing you' heet de kunstzinnige tentoonstelling die de Tilburgse kunstenaar Zeus Hoenderop in opdracht van zorgverlener Prisma in de kapel van Landpark Assisië heeft samengesteld.