Brede steun voor vervanging kunstgrasvelden Vijf Eiken in Rijen: ‘De velden zijn een nagel aan de doodskist van de club’

RIJEN - Er is brede steun in de gemeenteraad van Gilze en Rijen voor het vervangen van de vier kunstgrasvelden op sportpark Vijf Eiken in Rijen. Alle politieke partijen onderschrijven woensdag tijdens de vergadering van de commissie Samenleving de noodzaak dat met name de hockeygrasvelden dringend aan vernieuwing toe zijn.

Die urgentie werd tijdens de vergadering nog eens onderstreept door voorzitter Freek van Baardwijk van Hockeyclub Gilze-Rijen. Volgens hem kampt de club al sinds de aanleg van de bestaande, semi-watervelden, met problemen. ,,Door algengroei op de velden zijn ze tot twee keer toe helemaal dichtgeslibd. Hierdoor zijn leden uitgegleden en hebben ze verwondingen, tot zelfs botbreuken aan toe, opgelopen. De bond heeft de velden gekeurd en ons voor het huidige seizoen dispensatie gegeven. Maar vanaf komend seizoen mag er niet meer op gespeeld worden", aldus Van Baardwijk.

Ramp

Niet vervangen zou een ramp voor de club betekenen die dertig teams en vierhonderd leden heeft volgens Baardwijk: ,,We krijgen dan geen verzekering meer voor onze leden. We hebben al wedstrijden moeten afgelasten. De velden zijn een nagel aan de doodskist van de club.”

De twee huidige semi-watervelden (voor hockey) worden ingeruild voor volledige watervelden. Het regenwater dat op het sportcomplex valt, wordt opgevangen in een zogeheten wadi. De gemeente bekijkt of het mogelijk is dat regenwater te gebruiken om de banen nat te houden.

Zorgen

Ondanks dat de gemeenteraad de noodzaak van vervanging erkent, zijn er ook zorgen over de investering die moet worden gedaan. Voor de velden van de voetbalvereniging en de hockeyclub is 1,7 miljoen euro nodig. ,,We hebben al tekorten, is het wel verantwoord om deze investering te doen? Heeft de wethouder wellicht een geldboom op zijn kamer", vroeg Francesco Beterams (Gemeentebelang) zich af. D66 was benieuwd of wellicht gekozen kan worden voor een semi- en een volledig waterveld. Andere partijen plaatsten vraagtekens bij het feit dat wethouder David Vermorken (Sport) deels uit andere potjes put (‘verduurzaming gemeentelijk vastgoed’ en ‘stelpost ruimtelijke projecten’) om de investering op te hoesten.