Brein achter oplichting met bankpassen aangehouden in Tilburg

Nog vraagte­kens genoeg bij Willem II, al poetst de rentree van Wessel Dammers er eentje weg

Na drie competitiewedstrijden is de conclusie dat de Willem II-puzzel nog niet is gelegd. De aanstaande terugkeer van centrumverdediger Wessel Dammers is een zeer welkome stap in de goede richting, maar ook daarna zijn er nog wel wat vraagtekens weg te werken.

23 augustus