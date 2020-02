Breinwind Bis, eigenzinnig filmfestival in Tilburg

TILBURG - Breinwind Bis is een eigenzinnig Tilburgs filmfestival met speelfilms, documentaires, korte films, animaties die zelden in de stad te zien zijn. Het festival is vrijdag en zaterdag bij De Nieuwe Vorst en de organisatie is in handen van De Tilburgse Anarcho Sociëteit. MOOOV (wereldfilms) en Pop Up Cinema, ook uit Tilburg, werken mee.