‘Breng matten Tuf Recycling naar Denemarken’

Die vraag werd vanavond in de gemeenteraadsvergadering gesteld door fractievoorzitter Annemarie van Eenennaam van het CDA. Ook Marieke Schouten (D66) vroeg zich dat af. De gemeenteraad is blij met het feit dat Tuf bijna een ton aan openstaande dwangsommen heeft betaald, maar het eigenlijke probleem is nog altijd niet opgelost.

Onderzoek

Burgemeester Marina Starmans zei dat Denemarken een optie is, maar ze wil eerst het onderzoek van het ministerie naar het verwerkingsprobleem afwachten. Volgende maand moeten de resultaten bekend zijn.

Volgens Starmans komen er uit de markt sterke signalen dat er vorderingen zijn met ontwikkelen van een effectieve manier van verwerken van de kunstgrasmatten. ,,De leveranciers zelf zien nu ook in dat er een oplossing moet komen’’, aldus Starmans.

De burgemeester zei verder dat de verzekeringsmaatschappijen momenteel bezig zijn de kosten in kaart te brengen van het ruimen van het Tuf-terrein waar veel matten illegaal opgestapeld liggen. Er zouden geen nieuwe matten worden aangevoerd.

Cammeleur

Wethouder René Jansen (cultuur) zei vanavond dat de afwerking van De Cammeleur langere tijd in beslag neemt. Aannemer BMV heeft hem dat laten weten. Uit de raad kwamen verder vragen over de financiële afwikkeling van het bouwproject dat uiteindelijk veel duurder uitvalt dan aanvankelijk de bedoeling was. Maar Jansen ging hier niet op in, omdat hij vreest daarmee zijn onderhandelingspositie te ondergraven. De gemeente Dongen is in conflict met BMV vanwege de vertragingen en tekortkomingen van het bouwproject.

Windmolenweg