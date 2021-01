Brexit-perikelen: vrachtwagenchaffeur Martin Fraaije uit Tilburg stond drie dagen vast in Engelse haven

Dry January: Tilburg verliest van Nijmegen

10:39 NIJMEGEN/TILBURG - Geen bier en wijn drinken in januari? 860 Tilburgers tekenden ervoor. Dat is veel minder dan in Nijmegen, waar 2000 inwoners deze maand de uitdaging aangaan om alcohol te laten staan. Daarmee is Nijmegen de overtuigende winnaar van de IkPas-battle tussen beide steden.