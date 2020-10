Brigadiers brengen orde in verkeerschaos rond OBS Koolhoven

TILBURG - Brigadiers gaan sinds gisteren bij basisschool Koolhoven de verkeerschaos te lijf, die voor een deel ook wordt veroorzaakt door autorijdende ouders. De verkeerschaos bij OBS Koolhoven is al jaren een doorn in het oog van ouders, leraren en omwonenden. Automobilisten rijden harder dan toegestaan, kinderen schieten onverwacht de weg over en voorrang verlenen is door een onoverzichtelijk kruispunt een ware sport.

Delen per e-mail

,,Het is echt heel onveilig en onoverzichtelijk. Dit is wel het minste wat ze kunnen doen", zegt Jessica Joosten over het kruispunt Koolhovenlaan - Vreeswijkstraat. De wijkbewoonster heeft zojuist te voet twee van haar spruiten naar school gebracht. Ze ergert zich mateloos aan hardrijders en bewoners van de naastgelegen wijk Witbrand, die de toch al drukke Koolhovenlaan als sluiproute gebruiken.

De vier in oranje fluoriserende jassen gehesen verkeersbrigadiers ontgaan niemand, al is het nog wel even wennen wat de verschillende fluitjes ook alweer betekenen. De brigadiers zoeken zelf ook nog naar een ritme om verkeersophopingen bij de kruispunten te voorkomen.

Quote We hebben voor achthon­derd momenten in het jaar verkeers­bri­ga­diers nodig, waarvan er nu 450 momenten gedekt zijn Saskia Oude Middendorp , Integrale Verkeerswerkgroep Veilig Koolhoven

OBS Koolhoven telt 660 leerlingen. Dat aantal neemt door een nieuw wijkdeel alleen maar toe. ,,We hebben voor achthonderd momenten in het jaar verkeersbrigadiers nodig, waarvan er nu 450 momenten gedekt zijn", zegt Saskia Oude Middendorp.

'Zeer gevaarlijk'

Ze is een van de leden van de Integrale Verkeerswerkgroep Veilig Koolhoven, waar onder meer OBS Koolhoven, de politie, Reeshof & Co en gemeente Tilburg zitting in hebben. Uit een enquete van VVN onder 237 ouders ervaart ruim 95 procent het verkeersinfarct rondom de school als zeer gevaarlijk. ,,De urgentie is helder", aldus Oude Middendorp.

Raymond de Haan, directeur van OBS Koolhoven, is erg te spreken over de eerste dag. De verkeersbrigadiers zorgden volgens hem voor een snelle doorgang en ook waren er leermomenten. Zo zorgt bijvoorbeeld de voorrangsregel bij het Vreeswijkpad (fietspad) pal naast het zebrapad op de Koolhovenlaan voor verwarring bij zowel verkeersbrigadiers als -deelnemers.

Te voet

,,De veiligheid van de kinderen staat centraal, maar we moeten ook rekening houden met verschillende belangen. Het gaat niet alleen om de twee dagelijkse piekmomenten van de school, maar ook om busdiensten en uitvalswegen", constateert de directeur. Hij stimuleert ouders ook zoveel mogelijk om hun kroost te voet of op de fiets naar school te brengen.

,,Alles is wel uitgehaald om de situatie rondom de school zo optimaal mogelijk te maken", aldus een woordvoerder van gemeente Tilburg. ,,Alleen het gedrag is moeilijk te beïnvloeden. Auto's stoppen nu waar dat niet mag. Liever dat ouders hun kinderen met de fiets of te voet naar school brengen."