Broeder Isaac, ondernemende trappist, is de nieuwe abt van Koningshoeven

VIDEO Abt over 199 trappisten­kloos­ters: het offer van Bernardus Peeters

BERKEL-ENSCHOT - Dom Bernardus Peeters (54) verruilt zijn ‘thuis’, de trappistenabdij van Koningshoeven, voor Rome. Hij is verkozen tot de generaal-abt van vijfduizend trappisten en trappistinnen, verspreid over de hele wereld. ,,Ja, het is ook een offer", zegt de monnik die tien dagen lang alleen in zijn kamer met corona vocht.

28 februari