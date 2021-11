Broer (15) en zus (18) uit Gilze aangehouden voor bezitten ‘zeer gevaarlijk vuurwerk’

Vormenrijk wint Amerikaan­se architec­tuur­prijs: ‘Het ligt daar maar te blinken, maar weinig mensen hebben er weet van’

TILBURG - Hoewel het Tilburgse woonwijkje Vormenrijk - schuin tegenover het Spoorpark - in de stad een beetje onbekend is, valt het overzees in de prijzen. Het heeft een Amerikaanse architectuurprijs gewonnen in de categorie ‘betaalbaar wonen’. Fijn wonen is het er zeker, maar hoe betaalbaar is betaalbaar in deze tijd?

