Broers in Loon op Zand bekvechten totdat een het zat is: ‘Ik steek je in je flikker’

Enthousias­me blijft, maar zwembad Piushaven ligt er waarschijn­lijk deze zomer nog niet: ‘Eerst onderzoek’

19:47 Di 23 jun: De Tilburgse gemeenteraad is onverminderd enthousiast over het plan voor een zwembad in de Piushaven, maar springt niet meteen in het diepe. Eerst is er onderzoek nodig.