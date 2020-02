Broers verzoenen zich na bloedbad in Rielse woonwijk: justitie blijft bij poging tot doodslag

VIDEO Connie van Kerkoerle keert zondag terug in de carnavals­op­tocht: ‘Moest van m'n bucket list af’

16:30 TILBURG - Drie jaar op rij moest Connie van Kerkoerle verstek laten gaan in d'n Opstoet. Maar die veertigste keer, die komt er zondag in Kruikenstad dan toch van. ,,Het moest van m'n bucket list af. Voor ik dood ga, wil ik nog één keer mee in de carnavalsoptocht.”