‘Brutale inbrekers’ die met kerst seniorenflats overvielen in Dongen zijn nog spoorloos, politie geeft beelden vrij

Juridisch steekspel Deka­nijstraat in Hilvaren­beek duurt voort, gemeente in hoger beroep

17:06 HILVARENBEEK - Al jaren is de Dekanijstraat in Hilvarenbeek onderwerp van een juridisch steekspel tussen gemeente, bewoners, horeca en een grondeigenaar. Hilvarenbeek heeft nu aangekondigd in hoger beroep te gaan tegen een eerdere uitspraak van de rechtbank. Vijf vragen over een Beeks gebed zonder einde.