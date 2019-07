Buiten werken te riskant: 475 werknemers Groen Xtra in Tilburg om 12 uur ‘betaald naar huis’

Groen Xtra voert in delen van Tilburg en de regio beheer en onderhoud in de openbare ruimte uit. Werken in de plantsoenen valt daar onder, maar ook het schoonhouden van het kermisgebied. Bij hitte hebben uitvoerders altijd al de ruimte de werktijden van hun ploegen aan te passen. Een uur eerder beginnen is dan meestal de praktijk. Of korter werken en de gemiste uren later inhalen.