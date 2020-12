Buitengebied van Haaren weer terug bij af: bizarre situatie straks bij Raad van State

Video Spelers Willem II vertellen elkaar de waarheid in groepsge­sprek

15 december De spelers van Willem II zijn dinsdagochtend met elkaar om de tafel gegaan om over de slechte resultaten te praten in de eredivisie dit seizoen. De Tilburgse club heeft in twaalf wedstrijden slechts acht punten vergaard en staat daarmee op de zestiende plaats.