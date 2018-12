Buitenlandse criminelen slaan slag in Tilburg en gaan maandenlang de cel in voor ladingdiefstal en heling

Oisterwijk geeft voor elke ‘like’ een euro aan Serious Request maar krijgt een bak met kritiek terug

9:49 OISTERWIJK - ,,We doen allemaal mee, alle Oisterwijkers en wij persoonlijk ook”, zegt burgemeester Hans Janssen. Die tekst hoort bij een oproep om Serious Request te ondersteunen. Janssen en zijn twee wethouders, voorzien van stropdassen in de vorm van een kerstboom, zetten op Facebook een filmpje van zichzelf. Voor elke like maakt de gemeente een euro over.