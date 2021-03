Buren blijven gekant tegen zorghotel in Oisterwijk: ‘Blokkendoos van 6 meter hoog’

Buurman klaagt over parkeer­plek­ken van John Beerens in Goirle, rechter moet uitspraak doen

10 maart GOIRLE - De buurman van John Beerens aan de Poppelseweg in Goirle vindt dat het bedrijf in beautyproducten te weinig parkeerplaatsen heeft, reden bezwaar te maken tegen de vergunning die de onderneming kreeg. De gemeente zegt dat alles op orde is en weigert in te grijpen. Reden voor de bezwaarmaker om een gang naar de rechtbank te maken.