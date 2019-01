Buren geschokt na familiedrama Kaatsheuvel: ‘Had ik dan toch naar buiten moeten kijken?’

Trudie de Kort, bewoonster van de Jan de Rooijstraat, was kort voor 04.00 uur nog naar het toilet geweest. Toen ze weer in bed lag hoorde ze hulpgeroep op straat. ,,Een paniekerig geschreeuw”, zo omschrijft ze het. Toch besloot ze niet te kijken wat er aan de hand was. ,,We wonen hier aan een vrij drukke straat. Er is vaker rumoer op straat. Ook ligt hiernaast een Aldi waar wel eens hangjeugd op de parkeerplaats staat. Dat hebben we vaker aangegeven bij de gemeente, maar als die niks doen, dan laten wij het ook maar gaan.”