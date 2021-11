Buren staken verzet tegen Fire-Up in Oisterwijk: ‘Maar aanmaakblokjesfabriek hoort hier natuurlijk niet’

OISTERWIJK - Omliggende bedrijven staken hun juridisch verzet tegen de omgevingsvergunning voor het nieuwe magazijn van Fire-Up in Oisterwijk. ,,We zullen er vertrouwen in moeten hebben", geeft Walter Veneman, milieucoördinator bij De Cromvoirtse, namens 5 ondernemingen aan dat doorprocederen weinig zin heeft.

Delen per e-mail

In 2019 brandde de opslaghal van de aanmaakblokjesfabriek op bedrijventerrein Laarakkers helemaal af. Daarna woedde er nog een aantal kleine brandjes. In september van dit jaar moest de brandweer opnieuw naar Fire-Up om een brand in de kiem te smoren.

,,Het bedrijf hoort hier natuurlijk niet thuis", vertolkt Veneman het sentiment onder de buren. Hun zorgen gaan uit naar de oudbouw, waar de productie plaatsvindt. De omgevingsvergunning die daarvoor al in 2015 werd verleend, kan echter niet meer bestreden worden.

Het nieuwe magazijn is wat Veneman betreft wel safe. Het Oisterwijks college heeft de omgevingsvergunning daarvoor nog aangescherpt door een schuimblusinstallatie verplicht te stellen. ,,Bij een vonkje is de hele hal in korte tijd met schuim gevuld", weet Veneman.

In juni van dit jaar oordeelde de rechter dat de omgevingsverguning voor het magazijn in orde is. De omliggende ondernemers zien nu dus van beroep af.

Volledig scherm Burgemeester Hans Janssen van Oisterwijk neemt daags na de brand in 2019 een kijkje bij aanmaakblokjesfabriek Fire-Up. Op de achtergrond overlegt directeur Kees van Opstal met de brandweer. © Toby de Kort