Buren van oud-huisarts in Hilvarenbeek zijn ten onrechte bang voor overlast twee seniorenwoningen

Vloeken in de kerk? La Traviata met transvrouw in hoofdrol: ‘Beide Violetta’s zijn ieder op hun eigen manier confronte­rend’

Je moet het lef maar hebben om de meest geliefde en bekende opera van Verdi, La Traviata, van een ander verhaal te voorzien, met een transvrouw in de hoofdrol, en haar flink in te korten. Oorlog in operaland?

12 november