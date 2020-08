Buren vrezen blaffende honden bij dierenpension Riel

De buren maken in ieder geval een punt van de hoogte van het geluidsscherm. Zij vrezen dat het scherm met anderhalve meter niet hoog genoeg is. ‘Het fietspad over het Bels Lijntje ligt al een meter hoger, dat betekent dat het scherm daar effectief maar 50 centimeter hoog is. En daardoor zullen honden veel vaker aanslaan als er fietsers rijden,’ aldus de raadsvrouw.