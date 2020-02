Buren willen niet oud-wethouder Mathijssen in Oisterwijk zijn woonboerderij splitst

Anytime Fitness in Hilvaren­beek mag eindelijk de deuren openen

16:37 TILBURG - Sportschool Anytime Fitness in Hilvarenbeek mag toch open gaan. De Raad van State oordeelde woensdag dat de gemeente heeft aangetoond dat er voldoende ruimte is voor nog een fitnesscentrum in Hilvarenbeek en dat de sportschool geen overlast veroorzaakt voor de omgeving.