Burenruzie om blaffende hond mondt uit in steekpartij: eis 7 jaar cel

De twee woonden al jaren tegenover elkaar, aan het Uilenpad op de Noenes in Haaren. De laatste tijd had de wat oudere vrouw last van een jonge hond van de man. Daar had ze al een paar keer over geklaagd, want het teefje Lola liet zich nogal horen. De vrouw: ,,Ze huilde, jankte en blafte. Ze was nog jong en eenzaam. En jij liet haar tien uur per dag alleen. Het leek soms of die hond in mijn eigen slaapkamer stond.’’