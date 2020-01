Burgemeester Boelhouwer: ‘Niet altijd keihard invliegen, maar dialoog houden met Defensie’

RIJEN - Jan Boelhouwer van de gemeente Gilze en Rijen hield maandag zijn laatste nieuwjaarsrede als burgemeester. De PvdA-er zwaait eind maart af. In zijn toespraak ging hij onder meer in op zijn afscheid en actuele ontwikkelingen in zijn gemeente waarbij het 'toekomstproof' maken van de vier kernen prioriteit heeft.

Boelhouwer stond aan het begin van zijn speech even stil bij zijn aanstaande vertrek: "In maart word ik 70 jaar. Bij wet is dat de pensioendatum voor burgemeesters. Dit betekent dat deze gemeente begin april een nieuwe burgemeester krijgt. Maar de komende maanden zet ik me nog met veel plezier in voor deze gemeente.”

In een terugblik op 2019 memoreerde Boelhouwer dat er mooie stappen zijn gemaakt met de ABG-organisatie. "De ambtelijke fusie met de Alphen-Chaam en Baarle-Nassau baarde zeker in het begin veel zorgen. Nu, vier jaar na de fusie, kan ik met recht zeggen dat er een duidelijke kwaliteitsverbetering is voor de inwoners. We handelen zaken sneller en beter af. Met deze organisatie zijn we in staat om dat en de extra taken van het Rijk goed te doen. Zonder de ABG hadden we dat nooit gekund.”

Ook de wisseling van de wacht in het team van wethouders kreeg aandacht: "Het afgelopen jaar is er één wethouder vertrokken in de persoon van Rolph Dols die nu in Tilburg wethouder is. Met Sandra Diepstraten en David Vermorken hebben we daar echter twee uitstekende nieuwe wethouders voor teruggekregen.”

Boelhouwer vertelde dat het college van B en W hard werkt aan het 'toekomstproof' maken van de gemeente: “In 2019 kwam er groen licht voor de verdere ontwikkeling van de spoorzone. Ik zie dat als een unieke kans voor onze gemeente. Ook de bouwwerkzaamheden van openbare basisschool De Wildschut in Gilze kunnen van start. Er is een Lokaal Sportakkoord afgesloten en we zijn bezig om de renovatie van de sporthal in Gilze voor te bereiden. In Rijen startten we met de voorbereiding van de nieuwe woonwijk Tussen de Leijen en in Gilze wordt nog druk gebouwd in het plan Achter de hoven. Voor beide kernen is er bovendien de ontwikkeling van de centrumplannen.”