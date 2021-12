Burgemeester Derk Alssema van Gilze en Rijen ‘opgepakt’ na drugsdumping

Was het een wapendeal of een mislukte autover­koop? Kogels vlogen in het rond in Tilburg

TILBURG - Kogelgaten in meerdere auto’s, een gesneuvelde winkelruit, een gewonde en wegscheurende auto’s. Het was ‘Wild West’ op een zomeravond vorig jaar nabij winkelcentrum Paletplein in Tilburg. Acht verdachten moeten komende weken voor de rechter verschijnen.

11:22