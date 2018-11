Burgemeester gaat praten over de pieten in Tilburg

TILBURG - Burgemeester Theo Weterings gaat niet ‘over hoe mensen iets moeten vieren’. Dat wil hij eerst en vooral hebben gezegd. Desondanks is hij zeker wel bereid het gesprek aan te gaan met het Tilburgse Centraal Sint Nicolaas Comité over de verschijningsvorm van de Piet die de goedheiligman terzijde staat. Bijvoorbeeld iemand met roetvegen op het gezicht.

,,Dat doe ik vanwege de gevoeligheden en de terechte discussie rond dit onderwerp. Die discussie moet volwassen worden gevoerd en niet alleen in sinterklaastijd”, aldus de burgemeester. Hij is dan ook van plan in het begin van het nieuwe jaar met het comité te spreken.

Weterings antwoordde dit maandagavond op vragen van de gemeenteraadsleden Stefanie Vatta (D66) en Ysuf Celik (PvdA). Zij zijn enthousiast over hoe in Zaanstad de landelijke intocht van Sinterklaas is gevierd en geregisseerd. Burgemeester Jan Hamming, voormalig Tilburgs wethouder, had vooraf voor- en tegenstanders van Zwarte Piet bijeen gebracht. Die dialoog zou hebben meegeholpen aan het ‘mooie kinderfeest’ dat de Zaanstadse intocht in de ogen van Celik was.

Vatta haalde aan dat in het Sinterklaasjournaal van de NTR, ‘hét platform voor dit feest’, naast zwarte ook roetveegpieten voorkomen. ,,Het voelde als een teruggang in de tijd dat er bij de Tilburgse intocht dit jaar alleen maar zwarte pieten waren.”