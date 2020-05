Burgemeester Goirle maakt zich grote zorgen: ‘Koers moet om, anders stevenen we op de afgrond af’

Van Stappershoef schetste de inktzwarte financiële positie van de gemeente bij de bespreking van de voorjaarsnota door de gemeenteraad. ,,Alles zit tegen en ook de coronacrisis zal er flink inhakken. De huidige discussie over Factorium is er niets bij. Misschien moeten we ons afvragen of we überhaupt ons cultureel centrum kunnen behouden.”

Opnieuw tekort

De gemeente Goirle had over de jaarrekening van 2019 een tekort van 3,5 miljoen euro. Op de begroting voor 2020 is een tekort van anderhalf miljoen en het is de verwachting dat die kan oplopen tot drie miljoen.

De ozb voor burgers is verhoogd en er is bezuinigd, onder meer op cultuur. Volgens Van Stappershoef zijn nieuwe maatregelen onontkoombaar. ,,Links om of rechts om moet de gemeenschap er voor opdraaien.”

Jeugdzorg

Op een groot deel van het tekort heeft de gemeente geen invloed. De kosten voor de WMO en de Jeugdzorg blijven stijgen, bovendien is het de verwachting dat Goirle als kleine gemeente minder uit het Gemeentefonds van het Rijk zal ontvangen.

Het tekort op de begroting zal toenemen en de gemeente zakt mogelijk onder de kritische ondergrens van de weerstandsreserves. Van Stappershoef: ,,Hoe hoog is de prijs die we inwoners willen laten betalen? Wanneer is de grens bereikt.”

B en W hebben scenario's geformuleerd om de tekorten te lijf te gaan. Die variëren van het verkopen van de sportvelden, tot het afbouwen van gemeentelijke taken en het verhogen van de ozb. De raad moet daar keuzes in maken.

Curatele

Mocht Goirle op basis van artikel 12 een aanvullende uitkering van het Rijk vragen dan zou de gemeente onder curatele komen te staan. Het Rijk zal dan gaan eisen dan de ozb maximaal wordt verhoogd. Dat bleek na informatieve vragen van de raad.

B en W overleggen met het Rijk over een gunstigere verdeling van het Gemeentefonds. Volgens de huidige plannen van het Rijk gaat er meer geld naar de grotere steden, vooral in het westen van het land. Dat gaat ten koste van kleinere gemeenten. Goirle zou 2,4 miljoen mislopen, maar hoopt dat de scherpe kantjes van de maatregel eraf gaan en dat de verlaging uit het fonds minder hoog al zijn.