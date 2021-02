Burgemeester Goirle zelf ingeschreven voor evenement dat hij moest verbieden

Moeder van gegijzeld dochtertje in Tilburg belde zelf politie: geschreeuw van vader was duidelijk te horen

9 februari TILBURG - De moeder van het 1-jarig dochtertje dat maandagavond werd gegijzeld door haar vader in een woning aan de Dominicusstraat in Tilburg, belde zelf de politie. Hij dreigde de gaskraan open te zetten. Zijn geschreeuw was duidelijk te horen via de telefoon.