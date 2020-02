Burgemeester Loon op Zand ‘enorm geschrokken’ van nieuws over coronavirus

TILBURG/LOON OP ZAND - De burgemeester van Loon op Zand, Hanne van Aart, is “enorm geschrokken” dat het coronavirus is vastgesteld in haar regio. “Ik leef mee met deze meneer en zijn familie. We werken er met man en macht aan om deze besmetting in de kiem te kunnen smoren.”

De patiënt ligt in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg, zo is donderdagavond bekendgemaakt. VVD-burgemeester Van Aart kan nog niets zeggen over maatregelen in haar gemeente, waar de 56-jarige patiënt vandaan komt. “Zodra ik meer weet, informeren we onze inwoners.” Ze voegt er aan toe dat het “altijd goed is om de adviezen van het RIVM, de GGD en onze minister op te volgen.”

‘Vertrouwen in het ziekenhuis’

De gemeente Tilburg neemt vooralsnog geen extra maatregelen, aldus burgemeester Weterings. ,,Vooral veel sterkte gewenst aan de patiënt en de familie”, laat de Tilburgse burgemeester Theo Weterings donderdag weten. ,,We hebben al het vertrouwen in het Elisabeth Ziekenhuis en de GGD. Die zijn er nu mee aan de slag.” Er is nauwgezet contact met het RIVM en ministerie van volksgezondheid, maar geen sprake van crisisoverleg. ,,We houden op dit moment elkaar goed op de hoogte, onder meer telefonisch.”

Volledig scherm De Tilburgse burgemeester Theo Weterings. © Beeld Werkt

‘Geen reden tot paniek’

Weterings lichtte de situatie donderdagavond kort telefonisch toe in het RTL-programma Jinek. Hij benadrukte dat er geen reden is tot paniek. ,,Als ik zicht heb op de contacten die deze persoon heeft gehad, kunnen we kijken of nadere maatregelen nodig zijn. Maar eerst moeten we alle feiten op een rij krijgen en de mensen met wie deze man in contact is geweest in beeld brengen.”

Over de precieze medische procedure kon Weterings niets zeggen. ,,Ik weet alleen dat wordt gekeken naar of het nodig is of er meer mensen onderzocht moeten worden. Het is in ieder geval van belang dat de patiënt vrij snel herkend is als iemand die mogelijk drager was van het virus. Het ziekenhuis heeft daardoor snel maatregelen kunnen treffen, zoals isolatie. Zij kunnen deze procedure herhalen mocht dat weer nodig zijn.”

Rode Kruis

Van hulp van instanties als het Rode Kruis is momenteel nog geen sprake. ,,Dat is op dit moment niet nodig”, vertelt de burgemeester. We werken nu samen met het ETZ, de GGD, de veiligheidsregio en de gemeente. Het perspectief kunnen we in de loop van morgen schetsen.”