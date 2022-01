Burgemeester Minses in Alphen-Chaam uitgezwaaid met lof en ereteken van de gemeente

Vierde generatie houdt het voor gezien. Hoe nu verder met hobbywin­kel Antoon de Jong?

TILBURG - Het is al 135 jaar een begrip in Tilburg en een van de weinige Hofleveranciers van de stad: hobbywinkel Antoon de Jong. Clemens de Jong, vierde generatie, wordt in april 66 en wil stoppen. Nu nog een goede opvolger vinden.

5 januari