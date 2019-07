Burgemeester Nuijten vraagt raad Hilvarenbeek om collegialiteit voor sombere begroting

,,Hij maakt ons niet blij, maar we gaan hem ondersteunen”, zei Wil Vennix (VVD) donderdag over de sombere Voorjaarsnota. Daarmee vatte hij de reactie van de meeste fracties samen. Mede door de hoge kosten van de jeugdzorg en een tegenvallende uitkering van het Rijk, dreigt Hilvarenbeek vanaf volgend jaar in de rode cijfers terecht te komen. Over dit jaar boekt de gemeente nog een bescheiden positief resultaat van 73.000 euro, maar in 2020 krijgt Hilvarenbeek te maken met een tekort van 129.000 euro dat oploopt tot ruim zes ton in 2022 en 460.000 euro in 2023.